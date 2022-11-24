Москва, 24 ноября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Необходимость снятия ограничений, связанных с железнодорожными и автомобильными грузоперевозками на границах обсудили представители России и Китая. Об этом заявил представитель первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова по итогам заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

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Также стороны обсудили важность содействия расширению мощностей перевалки грузов в пунктах пропуска для увеличения поставок зерновых и масличных культур в Китай», — отмечается в сообщении.

Белоусова пояснил, что Россия заинтересована в участии партнеров из Китая в проекте строительства газохимического и газоперерабатывающего комплексов в районе Усть-Луги Ленинградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, терминал для экспорта и импорта зерна и других насыпных грузов в Усть-Луге Кингисеппского района Ленобласти построит группа компаний «Содружество».

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