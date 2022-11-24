Ханты-Мансийск, 24 ноября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Биатлонистка Анастасия Гореева стала победительницей в спринтерской гонке на первом этапе Кубка России — 2022/23. Она прошла дистанцию 7,5 км за 23 минуты 30,0 секунды, не допустив ни одного промаха.

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Второе место заняла Наталья Гербулова, которая допустила один промах и отстала от победительницы на 18,9 секунды. Замкнула тройку Виктория Сливко, финишировавшая с одним промахом и отставшая на 24,2 секунды.

Первый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/23 проходит в Ханты-Мансийске.