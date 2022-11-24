Франция не выдала визы российским дипломатам для участия в мероприятии ЮНЕСКО — Захарова

Москва, , 13:46 — REGNUM Франция не выдала визы российским дипломатам, планирующим принять участие в мероприятии по линии ЮНЕСКО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идет о 33-й сессии межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО в Париже.

«Нашим представителям из министерства иностранных дел на этот форум визы французская сторона не выдала. Конечно, говорить о свободе выражения мнения в стенах международной организации, которая базируется в Париже, при условии отсутствия специалистов, экспертов ровно по причине невозможности получения виз из-за позиции, несколько странновато, если не сказать, абсурдно», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Отметим, что ранее представительница российского внешнеполитического ведомства анонсировала поездку главы МИД Сергея Лаврова в Белоруссию, в ходе которой он встретится с президентом страны Александром Лукашенко.

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