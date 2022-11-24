Глава Адыгеи поручил выплатить по 20 тыс. рублей переселенцам из Херсонской области

Майкоп, , 13:20 — REGNUM В Адыгее установлена республиканская выплата для вынужденных переселенцев из Херсонской области. В качестве поддержки на первое время им будет выплачено по 20 тыс. рублей. Такое решение принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Встреча беженцев с территории б. УССР в Адыгее Телеграм-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

«Поручил выделить из республиканского бюджета средства на единовременные выплаты по 20 тыс. рублей», — написал он в своем телеграм-канале.

Отмечено, что региональные выплаты будут выплачивать независимо от федеральных. Ранее правительство РФ приняло решение об оказании помощи переселенцам с Херсонщины в виде единовременных и ежемесячных выплат, а также о предоставлении жилищных сертификатов на приобретение жилья. Заявки на получение этих выплат в настоящее время принимаются в Адыгее.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Адыгею прибыл поезд, который привез около 500 вынужденных переселенцев из Херсонской области. Среди прибывших почти 100 детей.

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