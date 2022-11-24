В Адыгее выплатят по 20 тыс. рублей переселенцам из Херсонской области
Глава Адыгеи поручил выплатить по 20 тыс. рублей переселенцам из Херсонской области
Майкоп, 24 ноября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Адыгее установлена республиканская выплата для вынужденных переселенцев из Херсонской области. В качестве поддержки на первое время им будет выплачено по 20 тыс. рублей. Такое решение принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Отмечено, что региональные выплаты будут выплачивать независимо от федеральных. Ранее правительство РФ приняло решение об оказании помощи переселенцам с Херсонщины в виде единовременных и ежемесячных выплат, а также о предоставлении жилищных сертификатов на приобретение жилья. Заявки на получение этих выплат в настоящее время принимаются в Адыгее.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Адыгею прибыл поезд, который привез около 500 вынужденных переселенцев из Херсонской области. Среди прибывших почти 100 детей.