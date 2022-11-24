В Индонезии насчитывается 324 пациента с загадочной почечной недостаточностью

Джакарта, , 13:16 — REGNUM Число пациентов с острой почечной недостаточностью в Индонезии увеличилось до 324 человек, сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Tiomax80

В настоящее время на лечении все еще находятся 11 человек, затем в общей сложности 200 человек умерли, ещё 113 выздоровели. Для лечения больных используют препарат, присланный из-за границы. Этот препарат импортируется из нескольких стран, включая Японию, Сингапур, в Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что острая почечная недостаточность загадочным образом часто поражает детей. С августа 2022 года произошло увеличение числа случаев острой почечной недостаточности.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтвердил, что страна всегда рассматривала Австралию как близкого друга и крупного партнера в регионе, особенно в области обороны.

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