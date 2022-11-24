Службу госохраны Армении планируют переподчинить напрямую премьер-министру страны

Ереван, , 13:30 — REGNUM Правительство Армении на заседании 24 ноября приняло законопроект о прямом подчинении полка государственной охраны премьер-министру республики. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что полк выедут из состава Службы национальной безопасности. Теперь он будет отдельным ведомством.

По словам секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, новые правила предполагают, что государственную охрану экс-президентам будут предоставлять не на пожизненный срок, а на протяжении семи лет, а для бывших премьер-министров — на десять лет.

Премьер-министр республики Никол Пашинян добавил, что эти сроки можно будет продлевать, если возникнет такая необходимость. Для вступления нововведения в силу нужна подпись президента Армении.

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