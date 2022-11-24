Ереван, 24 ноября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Правительство Армении на заседании 24 ноября приняло законопроект о прямом подчинении полка государственной охраны премьер-министру республики. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Отмечается, что полк выедут из состава Службы национальной безопасности. Теперь он будет отдельным ведомством.

По словам секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, новые правила предполагают, что государственную охрану экс-президентам будут предоставлять не на пожизненный срок, а на протяжении семи лет, а для бывших премьер-министров — на десять лет.

Премьер-министр республики Никол Пашинян добавил, что эти сроки можно будет продлевать, если возникнет такая необходимость. Для вступления нововведения в силу нужна подпись президента Армении.