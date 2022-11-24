Москва, , 13:14 — REGNUM Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что возглавляемой им организации «очень трудно» определить, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).

Запорожская АЭС Ralf1969

«Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает, — сказал Гросси в интервью CNN. — Наша главная цель — прекратить это, а не играть в обличителей».

Также глава МАГАТЭ рассказал, что переговоры Киева и Москвы о зоне безопасности вокруг станции понемногу продвигаются вперёд.

Отметим, что Гросси уже выступал с заявлении об отсутствии информации у МАГАТЭ о том, кто обстреливает ЗАЭС.