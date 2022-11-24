Москва, 24 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что возглавляемой им организации «очень трудно» определить, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает, — сказал Гросси в интервью CNN. — Наша главная цель — прекратить это, а не играть в обличителей».

Также глава МАГАТЭ рассказал, что переговоры Киева и Москвы о зоне безопасности вокруг станции понемногу продвигаются вперёд.

Отметим, что Гросси уже выступал с заявлении об отсутствии информации у МАГАТЭ о том, кто обстреливает ЗАЭС.