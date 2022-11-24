Госдума приняла закон о выкупе торговых площадей у покинувших Россию компаний

Москва, , 13:11 — REGNUM Госдума приняла в третьем чтении закон, который продлевает до 31 декабря 2023 года срок действия положений, которые позволяют отечественным торговым сетям выкупать торговые площади у компаний, которые закрывают свой бизнес в России, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов пояснял, что в большинстве крупных российских регионов крупные и средние торговые сети, среди которых и те, которые подконтрольны иностранным юрлицам, занимают важное место в розничной торговле продовольственными товарами.

По действующему законодательству на фоне санкций в 2022 году российские юрлица — торговые сети могут приобретать дополнительные площади торговых объектов для осуществления торговой деятельности, если другой стороной такой сделки является юридическое лицо — торговая сеть, подконтрольное иностранному юридическому лицу на дату совершения сделки.

Принятый Госдумой закон продлевает норму до 31 декабря 2023 года.

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