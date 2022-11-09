Москва, 26 апреля, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Ветераны специальной военной операции смогут получить доплату от фонда «Защитники Отечества» за технические средства реабилитации, которые они приобрели по электронному сертификату. Об этом сказано на сайте правительства России.

Petrov Sergey/Global Look Press

«У государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданного по инициативе президента, появится больше возможностей для оказания помощи ветеранам и членам их семей. Подписано распоряжение о внесении в устав организации необходимых для этого изменений», — сказано в сообщении правительства.

Отмечается, что теперь в уставе фонда предусмотрено, что ветераны спецоперации смогут получить доплату от фонда за технические средства реабилитации, которые они приобретают по электронному сертификату Социального фонда РФ, тем самым они будут обеспечены более дорогостоящими и высокотехнологичными средствами реабилитации.

Вместе с тем фонд получил возможность перечислять пожертвования благотворительным организациям, помогающим демобилизованным участникам СВО и семьям погибших. Как отметили в правительстве, подобная мера позволит оказывать поддержку по более широкому перечню обращений.

Более того, фонд теперь будет проводить мониторинг по качеству мер соцподдержки и услуг посредством обратной связи с ветеранами СВО и членами их семей.

В феврале 2024 года указ о расширении возможностей фонда подписал президент Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, Путин 26 марта на коллегии Генеральной прокуратуры призвал военных прокуроров сделать особый акцент на защите прав военнослужащих. Также глава государства призвал прокуроров решительно реагировать на жалобы, касающиеся «волокиты» в вопросах поддержки участников специальной военной операции.

Российский лидер 17 марта подписал ряд поручений, касающихся новых форм поддержки участников СВО. В частности, поручения касались обеспечения реабилитации бойцов, участвующих в специальной военной операции. Также глава государства поручил освободить бойцов СВО от уплаты налога на имущество физических лиц и исключить в их отношении начисление процентов по кредитам.

Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию назвал участников СВО подлинной элитой России. Он заявил, что ветераны спецоперации должны выходить на ведущие позиции в обществе, системе образования, госкомпаниях, бизнесе и системе государственного управления в России, возглавлять регионы и предприятия.