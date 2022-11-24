Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС ведёт работу над девятым пакетом санкций против России

Хельсинки, , 13:10 — REGNUM В настоящее время Европейский союз работает над девятым пакетом антироссийских санкций. Об этом 24 ноября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Финляндии.

Урсула фон дер Ляйен European Parliament

По словам главы ЕК, в данный момент Евросоюз работает над тем, чтобы России «удар там, где» ей будет больнее, чтобы ослабить спецоперацию Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.

«Я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над девятым пакетом санкций», — сказала она

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европейский союз продолжит обсуждать предельный уровень цен на российскую нефть.