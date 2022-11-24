Глава ЕК: Евросоюз работает над девятым пакетом антироссийских санкций
Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС ведёт работу над девятым пакетом санкций против России
Хельсинки,
24 ноября 2022, 13:10 — REGNUM В настоящее время Европейский союз работает над девятым пакетом антироссийских санкций. Об этом 24 ноября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Финляндии.
Урсула фон дер Ляйен
European Parliament
По словам главы ЕК, в данный момент Евросоюз работает над тем, чтобы России «удар там, где» ей будет больнее, чтобы ослабить спецоперацию Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.
«Я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над девятым пакетом санкций», — сказала она
Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европейский союз продолжит обсуждать предельный уровень цен на российскую нефть.
История вопроса
После государственного переворота в Киеве и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и, хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.