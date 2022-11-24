Москва, 24 ноября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на расширение перечня разрешенных валютных операций между резидентами, необходимых для размещения на российском финансовом рынке и обслуживания выпусков облигаций с обеспечением, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Госдума

По действующему законодательству, не допускается осуществление платежей в иностранной валюте между российской организацией — эмитентом облигаций, созданной специально для выпуска облигаций, и российским юридическим лицом, предоставившим обеспечение по облигациям, что приводит к транзакционным издержкам и валютным рискам.

Согласно принятому Госдумой закону, без ограничений осуществляются валютные операции между резидентами, связанные с расчетами в иностранной валюте по оплате денежных требований, выраженных в иностранной валюте, которые уступлены нерезидентами, являющимися в соответствии с условиями внешнеторговых договоров с резидентами лицами, передающими этим резидентам товары, выполняющими для них работы, оказывающими им услуги, передающими им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, либо иными нерезидентами, являющимися надлежащими правообладателями денежных требований к резидентам по указанным внешнеторговым договорам, резидентам, являющимся финансовыми агентами в соответствии с заключенными договорами, по которым происходит уступка денежных требований данным финансовым агентам — резидента.