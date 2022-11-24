Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что очень трудно определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС

Вашингтон, , 13:09 — REGNUM Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что агентству «очень трудно» определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС.

Рафаэль Гросси (сс) Dean Calma. IAEA

«Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает. Наша главная цель — прекратить это, а не играть в обличителей», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Гросси также заявил, что переговоры между Москвой и Киевом о зоне безопасности на ЗАЭС «продвигаются вперед», но «достичь согласованных параметров» непросто.