Гросси: МАГАТЭ очень трудно определить, кто обстреливает ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что очень трудно определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС
Вашингтон,
24 ноября 2022, 13:09 — REGNUM Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что агентству «очень трудно» определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС.
Рафаэль Гросси
(сс) Dean Calma. IAEA
«Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает. Наша главная цель — прекратить это, а не играть в обличителей», — сказал он в эфире телеканала CNN.
Гросси также заявил, что переговоры между Москвой и Киевом о зоне безопасности на ЗАЭС «продвигаются вперед», но «достичь согласованных параметров» непросто.
История вопроса
С самого начала российской военной спецоперации на территории бывш. УССР киевские боевики пытаются захватить опасный стратегический объект - Запорожскую атомную электростанцию. При молчаливом одобрении западных кураторов стараются нанести как можно больший урон территории, попасть в систему охлаждения.
Систематические обстрелы ЗАЭС начались 18 июля 2022 года. ВСУ используют реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, дроны. Только с применением беспилотников осуществлено уже более 10 атак. При этом преступный киевский режим неоднократно заявлял о том, что удары по станции наносятся Вооруженными силами России, а на территории АЭС размещается российское тяжелое вооружение, из которого ведется обстрел по объектам ВСУ.
По данным Минобороны РФ, специально к приезду в Одессу Генерального секретаря ООН Гутерреша ВСУ намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, конечной целью которой является создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в ядерном терроризме.
При наихудшем сценарии развития радиационной аварии разнос радиоактивных веществ может составить сотни километров. Согласно прогнозу, радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию.