Вашингтон, 24 ноября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что агентству «очень трудно» определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

«Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает. Наша главная цель — прекратить это, а не играть в обличителей», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Гросси также заявил, что переговоры между Москвой и Киевом о зоне безопасности на ЗАЭС «продвигаются вперед», но «достичь согласованных параметров» непросто.