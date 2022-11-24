МИД России анонсировал визит Лаврова в Минск
Глава МИД России встретится с президентом Белоруссии Лукашенко
Москва,
24 ноября 2022, 13:11 — REGNUM С 27 по 28 ноября глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров совершит визит в Минск, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сергей Лавров
Иван Шилов © ИА REGNUM
«27 — 28 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск для участия в совместном заседании коллегии иностранных дел России и Белоруссии. Запланирована его встреча с президентом и министром иностранных дел этой страны», — сообщила представительница внешнеполитического ведомства в ходе брифинга.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе саммита БРИКС в Санкт-Петербурге заявил, что проблемы современности в экономике можно решить только коллективно.
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Согласно Концепции внешней политики России целью внешнеполитической деятельности является «обеспечение безопасности страны и ее суверенитета, создание условий для ее экономического процветания, а также упрочение позиций России как одного из влиятельных центров современного мира».
Среди задач России за рубежом — борьба с терроризмом, продвижение российских товаров и услуг на внешние рынки, восстановление ранее утраченных позиций в мире.
Россия пытается противостоять попыткам США реализовать политику международной изоляции, адаптируясь под нарастающее давление со стороны ряда стран Запада.
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