Москва, 24 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. С 27 по 28 ноября глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров совершит визит в Минск, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«27 — 28 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск для участия в совместном заседании коллегии иностранных дел России и Белоруссии. Запланирована его встреча с президентом и министром иностранных дел этой страны», — сообщила представительница внешнеполитического ведомства в ходе брифинга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе саммита БРИКС в Санкт-Петербурге заявил, что проблемы современности в экономике можно решить только коллективно.

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