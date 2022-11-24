Как нацпроект «Здравоохранение» упрощает получение медпомощи в регионах

Москва, , 20:35 — REGNUM Правительство России продолжает работу по повышению доступности медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов страны. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», в ближайшее время в 68 регионов дополнительно поступит 299 передвижных медицинских комплексов, которые будут работать в небольших населённых пунктах. Распоряжение об их распределении по субъектам подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Передвижной медицинский комплекс Минздрав Якутии

Планируется приобрести 235 медицинских комплексов для оказания первичной медицинской помощи, 30 комплексов для проведения профилактических осмотров и 34 — для проведения флюорографии и маммографии. Все они будут оснащены специальным оборудованием и доставлены в регионы до конца I квартала 2023 года.

В Алтайском крае, благодаря передвижным медицинским комплексам почти 18 тысяч жительниц прошли маммографическое обследование. У 498 пациенток обнаружили патологии, сообщили в минздраве региона.

На этой неделе передвижные маммографические комплексы работают в Калманском, Благовещенском и Курьинском районах. Все пациентки, у которых во время скрининга будут обнаружены признаки новообразования, получат необходимые рекомендации и направления в медицинские организации Алтайского края для углубленного обследования.

Медики предупреждают, что рак молочной железы — самая распространенная онкопатология у женщин во всем мире. Алтайский край, к сожалению, не исключение — ежегодно в регионе выявляется около 1200 злокачественных новообразований молочной железы. Однако, благодаря достижениям современной науки и медицины, заболевание успешно лечится, — если оно обнаружено на ранней стадии.

Маммография нужна для выявления и установления природы новообразований в молочной железе. Это скрининговое обследование необходимо проходить женщинам после 40 лет.

Существенную помощь в профилактической кампании, направленной на своевременную диагностику и предупреждение развития хронических неинфекционных заболеваний, мобильные медицинские комплексы оказывают жителям Кировской области. В арсенале Кировской клинической больницы №7 им. В. И. Юрловой имеется два мобильных медицинских комплекса, полученных в рамках национального проекта «Здравоохранение»: флюорограф и маммограф. Учреждение является межрайонным лечебно-диагностическим центром и оказывает медицинскую помощь жителям шести районов Кировской области: Богородского, Куменского, Сунского, Верхошижемского, Унинского и Оричевского.

«Профилактическая медицина должна быть своевременной, доступной и комфортной. Благодаря мобильным медицинским комплексам у нас есть возможность проводить высокоточные диагностические обследования даже в небольших населенных пунктах. В текущем году выездная работа продолжается. Особое внимание уделяется маломобильным гражданам: на территории, обслуживаемой нашей больницей, находится два дома-интерната, подопечные которых проходят обследование с помощью мобильных комплексов на постоянной основе», — пояснил главный врач больницы Александр Соболев.

Все 14 мобильных медицинских комплексов на базе «КАМАЗ», поступившие в Якутию благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» при поддержке Правительства РФ, активно выезжают для профилактического осмотра и диспансеризации жителей отдалённых поселений.

Передвижные комплексы полностью укомплектованы медицинским оборудованием и мебелью для проведения диспансеризации населения. В автомобилях имеются тонометр, электрокардиограф, автоматический анализатор гемоглобина, глюкозы и холестерина, аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии, стетоскоп, весы с ростомером, кольпоскоп, укладка для оказания скорой медицинской помощи, холодильник для хранения лекарственных препаратов, шкаф сухожаровой. Компьютеризированное рабочее место позволяет заполнять все необходимые медицинские документы в электронном виде и отправлять в общую базу данных.

«Преимущество передвижного комплекса в том, что приём за один выезд проводит не один фельдшер или участковый терапевт, а вместе с ним бригада узких специалистов», — сказала министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева. Так, с 1 по 5 августа врачи Нюрбинской ЦРБ провели выездные медицинские осмотры в сёлах Кюндядя, Маар и Жархан. В составе мобильной бригады в наслегах работали хирург, отоларинголог, кардиолог, невролог, врач УЗИ и медсёстры. Выездной медосмотр прошёл 121 человек.

«Как только к нам в Намцы приехал наш передвижной медицинский комплекс на базе КАМАЗа, сразу запустили его в работу — на следующий день после получения ключей выехали в отдалённое село Салбанцы. За этот год наши врачи объехали на передвижном комплексе все населённые пункты Намского улуса, в некоторых наслегах побывали не один раз. Жителям сёл нравится получать медицинские услуги, не выезжая в районный центр. Наши доктора проводят диспансеризацию и вакцинацию населения против новой коронавирусной инфекции», — рассказал главный врач Намской центральной районной больницы Ариан Сергеев.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Здравоохранение» нацелен на совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

С 2022 года в его рамках реализуется федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», цель которого — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.