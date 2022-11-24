Спецоперация на территории б. УССР не несёт угроз Молдавии — посол России

Кишинёв, , 13:06 — REGNUM Проведение Россией спецоперации по денацификации на территории б. УССР не несёт угроз для Молдавии. Об этом заявил посол РФ в Кишинёве Олег Васнецов 24 ноября журналистам после того, как посетил молдавский МИД.

Олег Васнецов President.gospmr.org

«Следует подчеркнуть, что удары по… инфраструктурным объектам [киевского режима] наносятся в ответ на беспрецедентную накачку вооружением коллективным Западом [ВСУ] в контексте безрассудных стремлений киевского режима добиться военной победы над Россией», — сказал посол.

Васнецов отметил, что ВСУ восемь лет обстреливали населённые пункты Донбасса, проводя геноцид местного населения, в том числе русского. Он также напомнил, что Минские соглашения, которые были направлены на разрешение этого конфликта, зашли в «тупик», хотя их гарантами были и страны Запада.

Российский посол также указал на то, что Киев угрожает территориальной целостности РФ, а также, обстреливая Запорожскую АЭС, «подвергает опасности весь европейский континент».

Напомним, Васнецова вызвали в молдавский МИД после того, как 23 ноября в республике после воздушных ударов по инфраструктуре киевского режима несколько часов длился блэкаут. Подобные проблемы в Молдавии начались после того, как республика стала импортировать электроэнергию из Румынии, прекратив поставки более дешёвой энергии из Приднестровья.

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