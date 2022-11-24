Боевики ВСУ обстреляли телевышку в Стаханове
В Стаханове от обстрелов ВСУ с применением HIMARS пострадала телевизионная вышка
Москва,
24 ноября 2022, 13:04 — REGNUM В городе Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) боевики ВСУ с применением HIMARS обстреляли телевизионная вышку. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
На въезде в Стаханов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Киевские боевики в 07:20 выпустили по Стаханову две ракеты из HIMARS. Уничтожен жилой частный дом, повреждено здание бывшей швейной фабрики и др.
В результате обстрела телевышка получила повреждения. По данным МЧС, жертв и пострадавших нет. Но в городе отсутствует интернет.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по центру Стаханова.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.