Боевики ВСУ обстреляли телевышку в Стаханове
В Стаханове от обстрелов ВСУ с применением HIMARS пострадала телевизионная вышка
Москва, 24 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В городе Стаханове в Луганской Народной Республике (ЛНР) боевики ВСУ с применением HIMARS обстреляли телевизионная вышку. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Александр Погожев ИА REGNUM
На въезде в Стаханов
Киевские боевики в 07:20 выпустили по Стаханову две ракеты из HIMARS. Уничтожен жилой частный дом, повреждено здание бывшей швейной фабрики и др.
В результате обстрела телевышка получила повреждения. По данным МЧС, жертв и пострадавших нет. Но в городе отсутствует интернет.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по центру Стаханова.
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