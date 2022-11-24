Москва, 24 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В городе Стаханове в Луганской Народной Республике (ЛНР) боевики ВСУ с применением HIMARS обстреляли телевизионная вышку. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Александр Погожев ИА REGNUM На въезде в Стаханов

Киевские боевики в 07:20 выпустили по Стаханову две ракеты из HIMARS. Уничтожен жилой частный дом, повреждено здание бывшей швейной фабрики и др.

В результате обстрела телевышка получила повреждения. По данным МЧС, жертв и пострадавших нет. Но в городе отсутствует интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по центру Стаханова.

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