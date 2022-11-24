Продолжается сбор заявок на третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

Москва, , 13:00 — REGNUM В самом разгаре сбор заявок для участия в третьем сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Конкурс помогает выявлять и поддерживать спортивные инициативы, которые делают спорт нормой жизни для россиян. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте tyvigre.ru до 23 января включительно, а итоги будут подведены в апреле 2023 года. Победители в пяти основных номинациях получат гранты в 300 тысяч рублей, а победитель конкурса — гран-при в 1 миллион рублей. Конкурс проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Поддержка спортивных инициатив и спортивных проектов, направленных на увеличение количества жителей страны, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемого в соответствии с указом Президента России Владимира Путина.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» направлен на поиск ярких и интересных спортивных инициатив, которые мотивируют россиян вести активный образ жизни — независимо от возраста, особенностей здоровья, социального статуса. Благодаря мероприятию, участники могут заявить о себе на всю страну и вывести свои проекты на качественно новый уровень. Авторы 250 лучших заявок получат доступ к образовательному акселератору, который поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и улучшить свои инициативы. Для 25 инициатив, прошедших в шорт-лист, предусмотрена еще одна образовательная программа, в рамках которой авторы проектов научатся грамотно оформлять презентации и проводить публичные выступления. Финалисты в номинациях конкурса получат грант в 300 000 рублей на развитие проектов. Победителя конкурса ждет гран-при размером 1 000 000 рублей.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится уже в третий раз — за первые два сезона в нем приняли участие более 6 600 инициатив со всей России. Второй сезон проходил с 16 ноября 2021 года по 7 апреля 2022 года. Он подтвердил всероссийский масштаб инициативы: всего было подано 4 027 заявок на участие, а среди финалистов конкурса было много региональных проектов.

С 25 октября ведется прием заявок для участия в третьем сезоне «Ты в игре». За четыре недели количество регистраций на официальном сайте конкурса превысило 2 094. Больше всего проектов было подано из Москвы, Волгоградской области, Санкт-Петербурга, Московской области и Пермского края.

«Прием заявок начался четыре недели назад, а у нас уже так много необычных и полезных проектов по разным спортивным направлениям. Больше всего заявок поступает в номинациях «Дети в спорте» и «Точка старта». На мой взгляд, это очень показательно. Во-первых, мы видим, что в стране много авторов, которые помогают вовлекать в активный образ жизни с малых лет, предлагают разнообразие идей и развивают проекты, в которые вовлекается вся семья. Во-вторых, в России много начинающих спортивных стартапов, в том числе тех, что реализуются в небольших городах и селах, где может не быть спортивных секций или центров. Таким образом, соблюдается главная наша цель — популяризировать спорт, сделать доступным для всех и каждого», — отметила вице-президент Федерации триатлона России, эксперт конкурса «Ты в игре» Виктория Шубина.

Лидерство в номинациях продолжает удерживать «Дети в спорте», на втором месте — «Точка старта», а на третьем — «Безграничные возможности», на четвертом месте — номинация «Масштаб», а на пятом — «Трансформация в спорте». Начинает появляться топ и по видам спорта — это футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, а также бег и легкая атлетика.

Среди ярких участников сезона — проект «#ЛюбителиБегаМолодежного» из Иркутской области. Инициатива подана в номинации «Точка старта» и ставит своей целью пропаганду спортивного и здорового образа жизни и привлечение внимания к природной красоте региона. В рамках проекта с 2019 года на территории поселка Молодежный проводятся бесплатные еженедельные пробежки. Место отличается живописными видами и удивительной природой, которая вдохновляет на активное времяпрепровождение. Кроме пробежек, организаторы проводят здесь и другие спортивные мероприятия, которые являются для региона уникальными. Например, чемпионат по плоггингу, марафоны по бегу, северной ходьбе и ездовому спорту, зимние триатлон и дуатлон. Помимо привлечения людей к регулярным занятиям спортом, организаторы ставят своей целью обратить внимание на острые социальные и экологические проблемы в регионе.

Благодаря проекту проводятся благотворительные марафоны со сбором средств для поддержки приютов для животных и детских благотворительных фондов. «#ЛюбителиБегаМолодежного» является призером и победителем районных, областных и российских конкурсов, а также участником регионального этапа премии «Мы вместе». На данный момент в инициативу вовлечено около 30 постоянных участников, а в мероприятиях принимают участие от 30 до 150 человек. «Как и любой региональный спортивный проект, мы ежедневно сталкиваемся с разнообразными вызовами и трудностями. Нам непросто найти спонсоров, заручиться поддержкой от местных органов самоуправления, а также обратить на себя внимание. Мы надеемся, что конкурс даст нам возможность рассказать о себе, о своем живописном регионе, а также привлечь не только поддержку, но и еще больше участников», — отмечает автор проекта Лукашева Екатерина.

Проект «Инклюзия — это не больно, инклюзия — это прикольно» из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры участвует в номинации «Безграничные возможности». Своими задачами организаторы ставят создание устойчивой инклюзивной практики в дополнительном образовании с помощью адаптивного хоккея для детей с ОВЗ, а также создание сообщества заинтересованных профессионалов, родителей, НКО и бизнеса и внедрение регионального и общероссийского тренда на инклюзивное дополнительное образование в области адаптивного хоккея. Проект проектирует новое инклюзивное пространство возможностей для физического и интеллектуального развития детей в возрасте от 7 до 18 лет. Пилот проекта реализован в городе Нефтеюганск на базе Федерации хоккея ХМАО-Югры.

На данный момент участниками являются 19 детей с ОВЗ и 3 нормотипичных ребенка. Занятия проходят 3 раза в неделю на регулярной основе на ледовой площадке, а один раз в неделю в спортивном зале или на свежем воздухе. В рамках проекта была разработана физкультурно-оздоровительная программа «Равные возможности», согласно которой участники разделены на три подгруппы: обучение катанию на коньках на льду, обучение первым навыкам владения клюшкой, шайбой, а также оттачивание техники владения клюшкой и шайбой, игровые моменты, изучение тактических вариантов в игре, игровая практика. Разделение на подгруппы с приблизительно равными физическими возможностями и умениями позволило объединить ребят с ОВЗ и нормотипичных детей, убрать психологические барьеры между ними и сделать занятия комфортными и интересными для всех. В планах организаторов — отработать инклюзивную модель и распространить её на каждый регион России.

«Мы уже многого достигли, но впереди нас ждет еще немало работы. Мы улучшаем спортивный зал, закупаем тренажеры для общей физической подготовки и лечебной физкультуры, постоянно работаем над методическими рекомендациями и так далее. Надеемся, что участие в конкурсе позволит нам привлечь помощь и ускорить развитие и масштабирование проекта», — отмечает автор проекта Родионова Анастасия.

Еще один интересный участник третьего сезона конкурса «Ты в игре» — проект «Мой фитнес» из Владимирской области, поданный в номинации «Трансформация в спорте». Платформа «Мой фитнес» состоит из мобильного приложения, web-сервисов и блока аналитики данных. Первый запуск платформы в фитнес-клубе состоялся в мае 2022 года. Идея инициативы — не просто цифровое пространство для фитнеса, в котором можно отслеживать свои результаты, но создание целого сообщества единомышленников. Платформа «Мой фитнес» позволяет фитнес-клубам объединять участников по интересам и мотивировать на занятия, компаниям — объединять спортивных сотрудников с целью повышения продуктивности, а лидерам мнений — объединять подписчиков в виртуальном фитнес-клубе с онлайн-тренировками и дает возможность для монетизации своей деятельности. Платформа удобна дизайном, который легко адаптируется под брендбук компании, интеграцией с CRM и платежными системами, возможностями для геймификации, доступностью онлайн-тренировок, а также разнообразными челленджами. Удобная аналитика позволяет видеть количество активных клиентов, отслеживать их взаимодействие с платформой. Также в приложении есть социальная сеть — можно добавляться в друзья, делиться фотографиями, дарить подарки и участвовать в сообществах по спортивным интересам. Для удобства пользователей у платформы есть прямая синхронизация со спортивными часами и трекерами.

За время существования проекта «Мой фитнес» к платформе было подключено более 30 фитнес-клубов и коммерческих организаций, а всего в приложении зарегистрировано более 30 000 активных пользователей.

«На мой взгляд важно, чтобы любое спортивное приложение содержало в себе не только тренировки, но и могло мотивировать своих участников. Лучше всего работает социальный элемент, когда можно общаться, делиться результатами, поддерживать друг друга. Так и появилась идея платформы «Мой фитнес». Нам еще есть куда развиваться и масштабироваться, поэтому мы надеемся получить от конкурса бесценный опыт и знания, а также попробуем выиграть гран-при», — отмечает автор проекта Соловьев Сергей.

В третьем сезоне конкурса участников ждет много возможностей для развития. На первом этапе будет отобрано 250 лучших инициатив — их авторы смогут принять участие в образовательном акселераторе. После состоится отбор 25 проектов в шорт-лист и пройдет дополнительный образовательный акселератор по самопрезентации. Кроме того, в этом году у авторов инициатив, независимо от номинации и спортивной направленности, появится уникальная возможность попасть на менторство по развитию проектов к одному из партнеров конкурса — КХЛ.

Принять участие в третьем сезоне конкурса могут как физические, так и юридические лица. Проекты могут быть онлайн или оффлайн, а в инициативу должно быть вовлечено не менее пяти человек. Среди других условий для участия: проект должен функционировать в настоящее время в сфере любительского спорта, отличаться яркой и необычной идеей, быть социально значимым, ставить своей целью улучшение качества жизни россиян и у него должны быть участники. Авторы должны быть намерены развивать свой проект и готовы привлекать новых участников. Подать заявку на участие можно на официальном сайте tyvigre.ru до 23 января включительно. Заявки будут проходить премодерацию: в случае, если анкетные данные указаны с ошибками, с авторами свяжется администратор. После того, как заявка будет принята, она попадет к двум независимым экспертам на оценку. Все поданные заявки будут оцениваться экспертным советом по десятибалльной шкале с учетом основных критериев. На основе набранных баллов будет составлен рейтинг проектов в каждой номинации. По итогам нескольких этапов конкурса будет сформирован лонг-лист.

Отбирать проекты будут члены экспертного совета конкурса — российские спортсмены, руководители спортивной индустрии и общественные деятели. В их числе: министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин; заместитель председателя правительства Калининградской области, министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» Наталья Ищенко; олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, посол ГТО Светлана Журова; глава Удмуртской республики Александр Бречалов; олимпийский чемпион по лыжным гонкам, посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» Александр Легков;известный футболист, экс-капитан сборной России по футболу, посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» Алексей Смертин; президент Континентальной хоккейной лиги, серебряный призер Олимпийских игр по хоккею Алексей Морозов;двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, Президент Общероссийской общественной организации «Содружество детско-юношеского биатлона России» Анна Богалий; четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов;заместитель генерального директора по стратегии и контенту АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков; управляющий партнер NewmanSport, HACTIVE, IRONSTAR и ROSARUN, наставник коммерческих проектов в сфере спорта и здоровья Владимир Волошин; вице-президент Федерации триатлона России Виктория Шубина;президент Федерации адаптивного хоккея, победительница первого сезона конкурса «Ты в игре» с проектом «Детская следж-хоккейная лига» Анастасия Барадачева;победитель второго сезона конкурса «Ты в игре» с проектом фестиваля детского дворового футбола «МЕТРОШКА» Дмитрий Борщев; исполнительный директор группы некоммерческих организаций «Ассоциация студенческого баскетбола» и «Движение вверх», сооснователь Любительской баскетбольной академии Сергей Крюков; директор спортивного вещания Триколор, эксперт в области управления и маркетинга, коммерциализации спортивных сооружений, PR и коммуникаций в спорте Мария Гришко; российский спортивный комментатор, телеведущий Георгий Черданцев; председатель Комитета по развитию цифровых технологий в индустрии спорта и ЗОЖ Фонда развития цифровой экономики, директор АНО «Живу спортом», главный эксперт Института спортивного менеджмента и права ВШЭ Андрей Сельский.

Подробная информация о третьем сезоне «Ты в игре», в том числе о правилах подачи заявки, публикуется на официальном сайте конкурса.

Номинации конкурса:

«Точка старта» — проекты местного, муниципального, регионального уровня, деятельность которых охватывает до 500 участников.

«Масштаб» — проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах страны или деятельность которых охватывает более 500 участников.

«Дети в спорте» — направления деятельности проектов: спортивная подготовка, создание инфраструктуры, образовательный процесс и организация специальных спортивных мероприятий для детей до 14 лет.

«Трансформация в спорте» — направления деятельности проектов: программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие цифровые решения для организации спортивной подготовки, анализа тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры и вовлечения людей в активный образ жизни; инновационные изобретения и устройства для практического и массового применения в области спорта.

«Безграничные возможности» — проекты по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта.

Номинации от партнеров конкурса:

#НашСпортЗдесь — номинация мультиплатформенного оператора Триколор, за победу в которой смогут побороться все участники «Ты в игре». В рамках информационной поддержки конкурса на собственных телевизионных и цифровых каналах проектов «Наш Спорт» и «Большой эфир» оператор покажет информационные ролики и документальные фильмы об участниках «Ты в игре!»

Партнерская номинация с российским производителем спортивных тренажеров и оборудования IRON KING. В новом сезоне конкурса было принято решение оказать поддержку спортивным проектам, которые реализуют свои проекты на базе инфраструктурных объектов, построенных благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Победители номинации получат поддержку и специальные призы от партнера — IRON KING.

«Медиа» — специальная партнерская номинация от издания «Чемпионат» для авторов, которые освещают спортивные события на собственных информационных ресурсах (подкасты, блоги, онлайн-издания, каналы, паблики с аудиторией от 1 000 пользователей).

«Народное голосование» — номинация, доступная для 250 инициатив, прошедших в лонг-лист «Ты в игре». Победитель будет выбран путем голосования пользователей на официальном сайте конкурса и получит призы от партнеров конкурса.

Партнером «Ты в игре» является Континентальная хоккейная лига (КХЛ). В рамках сотрудничества КХЛ выступит на конкурсе в роли ментора по развитию проектов. На менторство смогут попасть любые яркие и интересные инициативы — независимо от вида спорта, направленности и номинации. Ключевое условие — проекты должны популяризировать любительский спорт и вовлекать россиян в активный образ жизни.

Номинации третьего сезона конкурса поддерживают партнеры конкурса: мультиплатформенный оператор Триколор, российский производитель спортивных тренажеров и оборудования «IRON KING». Триколор также оказывает конкурсу информационную поддержку, в рамках которой на собственных телевизионных и цифровых каналах проектов «Наш спорт» и «Большой эфир» оператор покажет информационные ролики и документальные фильмы об участниках конкурса «Ты в игре». РМОУ проведет образовательный акселератор для участников, вошедших в лонг-лист конкурса.

Ход конкурса освещают ведущие СМИ. Информационную поддержку конкурсу оказывает «РБК Life» — ваш гид по свободному времени. Российский спортивный интернет-портал Championat.ru, лидер среди спортивных порталов Рунета, в рамках медиапартнерства с конкурсом «Ты в игре» рассказывает о проектах участников конкурса, а также выступает партнером номинации «Медиа».

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.