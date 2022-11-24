Рябков: Россия так и не получила ответа по биологической активности США на территории б. УССР

Москва, , 12:59 — REGNUM Россия до сих пор не получила разъяснения по биологической активности Соединенных Штатов на территории б. УССР, заявил 24 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

Дипломат напомнил, что сентябре Москва в соответствии с 5 статьей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) созвала консультативное совещание для выяснения всех обстоятельств военно-биологической деятельности на территории б. УССР.

Российские эксперты детально представили имеющиеся материалы и свидетельства, которые проливают свет на истинные цели и характер данной активности, которая совершается в нарушение КБТО.

«Они поставили четкие профессиональные вопросы, однако не получили на них ответа по существу», — сказал Рябков на пресс-конференции в преддверии девятой обзорной конференции государств — участников КБТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Россия не намерена отказываться от планов по борьбе с попытками властей США скрыть деятельность Пентагона на территории б. УССР.

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