Рябков: РФ так и не получила ответа по биологической активности США и Киева
Рябков: Россия так и не получила ответа по биологической активности США на территории б. УССР
Москва, 24 ноября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Россия до сих пор не получила разъяснения по биологической активности Соединенных Штатов на территории б. УССР, заявил 24 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Дипломат напомнил, что сентябре Москва в соответствии с 5-й статьей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) созвала консультативное совещание для выяснения всех обстоятельств военно-биологической деятельности на территории б. УССР.
Российские эксперты детально представили имеющиеся материалы и свидетельства, которые проливают свет на истинные цели и характер данной активности, которая совершается в нарушение КБТО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Россия не намерена отказываться от планов по борьбе с попытками властей США скрыть деятельность Пентагона на территории б. УССР.
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