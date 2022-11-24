Ставрополь, 24 ноября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесен приговор известному в криминальных кругах 54-летнему местному жителю. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.

Тюрьма

Как сообщили в краевой прокуратуре, ранее судимый житель Красногвардейского района, попался на наркотиках в октябре 2020 года. Однако у правоохранителей к нему были более серьезные вопросы. Было установлено, что в 2016 году, освободившись из заключения, которое он отбывал за убийство, злоумышленник продолжил демонстрировать свою приверженность к уголовным элементам. За его активность по указанию одного из так называемых воров в законе подсудимый был назначен «положенцем» — лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.

С учетом нового статуса в криминальной среде подозреваемый стал собирать деньги для «воровского общака», разрешать различные конфликты в преступном мире на территории Ставропольского края, приобретал для осужденных продукты питания и сигареты, ему подчинялись уголовники, занимающие более низкое положение к криминальной иерархии.

Суд признал криминального положенца виновным и назначил ему 12,6 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.