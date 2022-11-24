У Киева нет доказательств поставок КНДР артиллерийских боеприпасов в Россию

Сеул, , 12:55 — REGNUM У Киева отсутствуют доказательства того, что Северная Корея поставляет артиллерийские боеприпасы Вооружённым силам (ВС) России для использования их во время спецоперации по денацификации на территории б. УССР. Об этом 24 ноября заявил в Сеуле первый заместитель законодательного органа киевского террористического режима Александр Корниенко в интервью южнокорейскому агентству Рёнхап.

Киевский режим Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы сбили множество иранских дронов, по их частям определили, что они произведены в Иране. Но у нас нет подобных доказательств в случае с КНДР», — сказал он.

При этом Корниенко отметил, что военное сотрудничество России и КНДР возможно, хотя у киевского режима нет никаких доказательств такого рода утверждений.

Отметим, ранее и в Москве, и в Пхеньяне неоднократно опровергли сообщения западных СМИ о якобы имеющем место военном сотрудничестве России и КНДР.