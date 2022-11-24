В Киеве заявили об отсутствии доказательств поставок КНДР оружия ВС РФ
У Киева нет доказательств поставок КНДР артиллерийских боеприпасов в Россию
Сеул,
24 ноября 2022, 12:55 — REGNUM У Киева отсутствуют доказательства того, что Северная Корея поставляет артиллерийские боеприпасы Вооружённым силам (ВС) России для использования их во время спецоперации по денацификации на территории б. УССР. Об этом 24 ноября заявил в Сеуле первый заместитель законодательного органа киевского террористического режима Александр Корниенко в интервью южнокорейскому агентству Рёнхап.
Киевский режим
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Мы сбили множество иранских дронов, по их частям определили, что они произведены в Иране. Но у нас нет подобных доказательств в случае с КНДР», — сказал он.
При этом Корниенко отметил, что военное сотрудничество России и КНДР возможно, хотя у киевского режима нет никаких доказательств такого рода утверждений.
Отметим, ранее и в Москве, и в Пхеньяне неоднократно опровергли сообщения западных СМИ о якобы имеющем место военном сотрудничестве России и КНДР.
История вопроса
Антироссийская пропаганда — информационная политика ряда западных стран и их союзников в России, направленная на очернение действий российского государства и граждан. Она проводится для достижения экономических или политических целей, имеющих лишь опосредованное отношение к России. Ситуация обострилась после возвращения Крыма в состав России в 2014 году и особенно - после начала специальной военной операции России в 2022 году.
Так, одним из ярких проявлений антироссийской пропаганды стали обвинения во вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. Несмотря на отсутствие какой-либо доказательной базы американские, а вслед за ними европейские СМИ уже три года пишут о руке Москвы, которая стоит за избранием Дональда Трампа президентом. По всей видимости, эти обвинения стали частью борьбы внутри американской элиты. Непосредственными выгодоприобретателями от развязанной политики русофобии также являются главы военно-промышленного комплекса США, энергетические компании, пытающиеся вытеснить российских конкурентов с мирового рынка оружия и энергоресурсов.