Рябков: Россия ослабила дискуссии вокруг применения «Новичка» в ОЗХО

Москва, , 13:09 — REGNUM Химикаты семейства «Новичков» по инициативе России включены в контрольные списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), после чего актуальность международных дискуссий об их применении снизилась. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 24 ноября на пресс-конференции в преддверии девятой обзорной конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Сергей Рябков Mid.ru

Он напомнил, что в ОЗХО тему с применением «Новичков» рассматривают с 2018 года. Она относится к уже изрядно надоевшим инсинуациям, связанным с «делом Скрипалей» и провокационной историей с мнимым отравлением блогера Алексея Навального.

«Актуальность данной тематики в повестке дня руководящих органов Организации по запрещению химического оружия в последнее время несколько снизилась, в том числе и потому, что в 2019 году по нашей инициативе было принято решение о внесении в контрольные списки КЗХО порядка 200 химикатов, которые на Западе относят к семейству так называемых Новичков», — сказал Рябков.

Он добавил, что российской стороне при этом прекрасно известно, что в военных лабораториях за рубежом ведутся работы по тематике отравляющих веществ этого типа. В их числе Портон-Даун в Великобритании, Эджвуд в США, а также профильные военные исследовательские центры и институты Франции, Германии и Швеции.

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