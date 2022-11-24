Москва, 24 ноября 2022, 12:51 — REGNUM В 2022 году в Москве высадят более 5 тысяч крупномеров на видовых пространствах и ключевых магистралях города. Как заявил 24 ноября заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, осенняя высадка деревьев уже стартовала на Ленинском проспекте и Беломорской улице. Также деревья появятся на Каширском, Волоколамском, Щелковском и Аминьевском шоссе, улицах 800-летия Москвы, Наметкина, Обручева, Лобачевского, Олонецкая и Березовая аллея.

Высадка деревьев на Ленинском проспекте
Высадка деревьев на Ленинском проспекте
Комплекс городского хозяйства

«Зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород предпочтение отдаем тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы», — отметил Бирюков.

На Беломорской улице от Ленинградского шоссе до Смольной улицы высаживают 70 лип и клёнов. На участке Ленинского проспекта от проезда Апакова до Университетского проспекта появятся более 300 вязов, свыше 30 декоративных яблонь разных сортов, 20 остролистных и красных кленов, порядка 10 красных дубов.

Как уточнил глава Комплекса городского хозяйства, деревья высадят не только на основном створе проспекта, но и в прилегающих скверах и на разделительной полосе.