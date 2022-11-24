Бирюков: начали высадку крупномеров на Ленинском проспекте и Беломорской улице Москвы

Москва, , 12:51 — REGNUM В 2022 году в Москве высадят более 5 тысяч крупномеров на видовых пространствах и ключевых магистралях города. Как заявил 24 ноября заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, осенняя высадка деревьев уже стартовала на Ленинском проспекте и Беломорской улице. Также деревья появятся на Каширском, Волоколамском, Щелковском и Аминьевском шоссе, улицах 800-летия Москвы, Наметкина, Обручева, Лобачевского, Олонецкая и Березовая аллея.

Высадка деревьев на Ленинском проспекте Комплекс городского хозяйства

«Зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород предпочтение отдаем тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы», — отметил Бирюков.

На Беломорской улице от Ленинградского шоссе до Смольной улицы высаживают 70 лип и клёнов. На участке Ленинского проспекта от проезда Апакова до Университетского проспекта появятся более 300 вязов, свыше 30 декоративных яблонь разных сортов, 20 остролистных и красных кленов, порядка 10 красных дубов.

Как уточнил глава Комплекса городского хозяйства, деревья высадят не только на основном створе проспекта, но и в прилегающих скверах и на разделительной полосе.