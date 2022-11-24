Министр культуры Швеции осудила угрозы в адрес трансвеститов

Стокгольм, , 12:58 — REGNUM Министр культуры Швеции Париса Лильестранд (Умеренные) резко осуждает ненависть и угрозы в адрес сотрудников библиотек и трансвеститов, которые организуют встречу с детьми. Об этом она заявила в интервью новостной службе TT.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я очень серьезно отношусь к ненависти и угрозам, которым в последнее время подверглись несколько библиотек», — говорит она.

Буря ненависти разразилась вокруг мероприятий, организованных библиотеками, где артисты-трансвеститы читали детям сказки.

В нескольких местах Шведские демократы хотели помешать мероприятиям. В свою очередь новоназначенная министр культуры Париса Лильестранд считает, что политикам следует придерживаться принципа «дистанцирования от культуры».