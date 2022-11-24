Рябков: Россия будет бороться с попытками США скрыть цели своей деятельности на территории б. УССР

Москва, , 12:50 — REGNUM Россия не намерена отказываться от планов по борьбе с попытками властей США скрыть деятельность Пентагона на территории б. УССР, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

По его словам, США «есть что скрывать в их военно-биологической деятельности» на территории б. УССР. Он уточнил, что США хотят предотвратить любую возможность раскрытия истинного характера и задач, которые стоят перед американскими военно-биологическими программами, и обеспечить их дальнейшую беспрепятственную реализацию без какого-либо международного контроля.

«Мы будем с этим бороться и дальше, и решимости в этом плане нам не занимать», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит добиваться создания транспарентного контрольного механизма за биологическими программами.

Читайте также: Лавров: на саммите G20 Россия коснулась проблемы биологической безопасности