В шведском Гётеборге неизвестные призвали нападать на соцработников

Гётеборг, Швеция, , 12:57 — REGNUM Четыре социальные службы в Гётеборге (второй по численности населения город Швеции) подали заявление в полицию после того, как в социальных сетях начала распространяться кампания по дезинформации против ведомств. Об этом 24 ноября сообщает новостной портал Omni.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В социальных сетях и арабоязычных каналах распространяется ложная информация о том, что в том числе шведские социальные службы «похищают детей» у людей с иммигрантским прошлым. Недавно появилось также видео, в котором мужчина говорит, что получил информацию о том, что другие люди должны были купить оружие и взрывчатку, чтобы совершить нападение на социальные службы в Гётеборге.

«Это прямая угроза демократии», — заявила в интервью телеканалу SVT Инг-Мари Ларссон, глава отдела социального управления в Гётеборге.

Ранее дезинформация против шведских социальных служб появлялась в арабском сегменте интернета летом 2022 года.