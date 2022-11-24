Джакарта, 24 ноября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто хочет, чтобы отношения с Южной Кореей привели к расширению сотрудничества в оборонной промышленности, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

Прабово Субианто подчеркнул, что Индонезия хочет продолжать сотрудничество в оборонной промышленности с Южной Кореей. Это включает в себя разработку подводных лодок и истребителей.

«В будущем ожидается, что Индонезия и Южная Корея установят более тесное сотрудничество в оборонной промышленности и в более широком масштабе», — заявил Прабово Субианто в письменном заявлении 24 ноября.

Индонезия всегда будет поддерживать Южную Корею, чтобы иметь возможность сотрудничать со всеми странами АСЕАН. Министр обороны надеется, что отношения сотрудничества и дружбы между Индонезией и Южной Кореей могут и впредь поддерживаться в духе братства и принципа взаимного уважения.

«Всестороннее сотрудничество со странами АСЕАН обеспечит много преимуществ на региональном уровне и может привести АСЕАН к улучшению положения, что в будущем внесет позитивный вклад», — пояснил Прабово Субианто.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтвердил, что страна всегда рассматривала Австралию как близкого друга и крупного партнера в регионе, особенно в области обороны.