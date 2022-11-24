Стокгольм, 24 ноября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. 24 ноября Европейское космическое агентство (ESA) объявило, кто был принят в европейскую программу астронавтов и, возможно, в конечном итоге будет допущен к полету в космос. О подробностях рассказали шведские журналисты из телеканала SVT.

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Престижное назначение получили трое мужчин и две женщины из разных стран Европы, а среди резервистов числится гражданин Швеции, 42-летний Маркус Вандт из Линчёпинга.

Впервые с 2009 года кандидаты были приняты в Европейский корпус астронавтов. В число новых будущих астронавтов входят Софи Адено (Франция), Пабло Альварес Фернандес (Испания), Розмари Куган (Великобритания), Рафаэль Льежуа (Бельгия) и Марко Зибер (Швейцария).

Около двадцати человек были отобраны в резерв.