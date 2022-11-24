Минск, , 12:45 — REGNUM Жители территории бывш. УССР страдают от холода и голода, однако руководство киевского режима не разделяют их проблемы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что население бывш. УССР начинает предъявлять претензии киевским властям из-за того, что страдает.

«Когда у людей покушать нечего, холодрыга дома, уничтожена вся инфраструктура практически — простые люди страдают. Зеленскому проще: он сыт, не страдает без электричества и прочего», — прокомментировал Лукашенко ситуацию в бывш. УССР.