Минск, 24 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Жители территории бывш. УССР страдают от холода и голода, однако руководство киевского режима не разделяют их проблемы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он рассказал, что население бывш. УССР начинает предъявлять претензии киевским властям из-за того, что страдает.

«Когда у людей покушать нечего, холодрыга дома, уничтожена вся инфраструктура практически — простые люди страдают. Зеленскому проще: он сыт, не страдает без электричества и прочего», — прокомментировал Лукашенко ситуацию в бывш. УССР.