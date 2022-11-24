Комрат, Молдавия, 24 ноября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду не пригласила главу (башкана) Гагаузской автономии Ирину Влах на заседание Национальной комиссии по европейской интеграции (НКЕИ). Об этом Влах 24 ноября сообщила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Vlah.md Ирина Влах

Она отметила, что узнала о заседании из СМИ, хотя сообщение о нём было обнародовано ещё вечером на сайте президента страны. Влах отметила, что руководство Гагаузии включили в НКЕИ только после вмешательства иностранных послов, и пренебрежительное отношение центральных властей с тех пор не изменилось.

«Сожалеем, что отсутствие прозрачности и игнорирование Гагаузии уже стало привычным для госпожи Санду и правящей партии», — отметила Влах.

Напомним, Санду посетила Гагаузию в сентябре, но не провела встречу с Влах. Президент встретилась с депутатами Народного собрания автономии, но уже через несколько минут прервала встречу, когда от неё начали требовать восстановить партнёрские отношения с Россией.