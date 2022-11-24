Москва, 24 ноября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Проведение киевским режимом работ по подготовке к применению биологического оружия подтверждают обнаруженные в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР документы. Об этом 24 ноября заявил начальник Научно-исследовательского центра химических и биологических угроз Минобороны РФ Дмитрий Поклонский на пресс-конференции в преддверии девятой обзорной конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

AF.mil Биологическое оружие

Как указал Поклонский, в ходе спецоперации были найдены акты проверки коллекции микроорганизмов, свидетельствующие о накоплении патогенных материалов киевским режимом в необоснованных количествах.

«Документы, подтверждающие заинтересованность в приобретении беспилотных средств доставки, которые могут быть использованы для применения биологического оружия. С учетом нетранспарентного характера работ и отсутствия каких-либо аргументированных ответов со стороны США и [Киева] мы, конечно же, рассматриваем полученные документы как доказательство нарушения статьи 1.4 Конвенции», — сказал он.

Также российский военный отметил, что в числе полученных во время СВО документов оказались отчеты Управления по снижению угрозы Пентагона, которые говорят о том, что характер проводимых в американских биологических лабораториях на территории б. УССР работ часто был несоответствующим актуальным проблемам здравоохранения.

«В ряде случаев изучались возбудители инфекционных болезней, которые никогда не фиксировались на территории [б. УССР]», — пояснил он.

При этом Поклонский подчеркнул, что факт существования на территории б. УССР финансируемых Пентагоном биолабораторий не оспаривают ни США, ни киевский режим.

«Он подтверждён договором 2005 года между минобороны США и министерством здравоохранения [Киева]. Гораздо больше вопросов вызывает характер исследований, которые проводятся в данных биолабораториях, и то, как эти исследования соотносятся с требованиями Конвенции», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США разрабатывали биологическое оружие возле российских границ.