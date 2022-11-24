Премьер Южной Кореи выразил сожаление в связи с критикой со стороны сестры главы КНДР

Сеул, , 12:43 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су выразил сожаление по поводу критики сестры северокорейского лидера Ким Ё Чжон в адрес южнокорейского правительства. Об этом 24 ноября сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее стало известно, что заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи назвала президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и правительство страны «идиотами, которые продолжают создавать своими действиями опасную ситуацию».

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Глава правительства Южной Кореи выразил сожаление в связи с тем, что северокорейская сторона не проявляет минимальную вежливость, а также подчеркнул Пхеньян должен «соблюдать этикет». Кроме того, добавил он, что «ничто не может и не должно зависеть от условий Пхеньяна».

Отметим, что сестра лидера КНДР раскритиковала южнокорейские власти через два дня после того, как в МИД Южной Кореи сообщили о намерении ввести дополнительные санкции, поскольку Пхеньян продолжает «провокации».