Сеул, 24 ноября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су выразил сожаление по поводу критики сестры северокорейского лидера Ким Ё Чжон в адрес южнокорейского правительства. Об этом 24 ноября сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Ранее стало известно, что заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи назвала президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и правительство страны «идиотами, которые продолжают создавать своими действиями опасную ситуацию».

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Глава правительства Южной Кореи выразил сожаление в связи с тем, что северокорейская сторона не проявляет минимальную вежливость, а также подчеркнул Пхеньян должен «соблюдать этикет». Кроме того, добавил он, что «ничто не может и не должно зависеть от условий Пхеньяна».

Отметим, что сестра лидера КНДР раскритиковала южнокорейские власти через два дня после того, как в МИД Южной Кореи сообщили о намерении ввести дополнительные санкции, поскольку Пхеньян продолжает «провокации».