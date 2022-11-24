Пекин, 24 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. За последние сутки в Китае выявили рекордное число заражений коронавирусом, сообщают 24 ноября китайские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие 24 часа на территории страны выявлено 31 656 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Это является самым высоким показателем заболеваемости с начала пандемии.

Напомним, в России за сутки зарегистрировано 5784 случая заражения коронавирусом. Госпитализация потребовалась 1353 пациентам.