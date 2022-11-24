Стокгольм, 24 ноября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Как и ожидалось, Риксбанк Швеции повысил ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов до 2,5%. По данным копании Infront, решение, которое было обнародовано несколько минут назад, соответствует ожиданиям аналитиков. Об этом 21 ноября пишет новостной портал Omni.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«Инфляция по-прежнему слишком высока. Высокая инфляция подрывает покупательную способность многих людей и затрудняет планирование финансов домохозяйств и компаний», — говорится в сообщении Риксбанка.

В то же время регулятор повышает прогноз инфляции на следующий год до 5,7 процента с предыдущих 5,1 процента. Он оценивает потерю ВВП Швеции в размере 1,2% в 2023 году.