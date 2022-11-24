Стокгольм, 24 ноября 2022, 12:35 — REGNUM Лишь каждый третий житель Швеции доволен правительством Ульфа Кристерссона. Об этом свидетельствует опрос социологов Kantar Sifo, пишет газета GP.

Правительство Королевства Швеция
Правительство Королевства Швеция
Tage Olsin

Часть недовольства выражается в том, что избиратели хотели бы видеть другое правительство. Отчасти избиратели чувствуют себя разочарованными.

«Есть те, у кого ожидания были выше, но они не оправдались», — заявил изданию Тойво Шёрен, руководитель отдела мнений в компании Kantar Sifo.

Наиболее удовлетворенными признаются граждане, проголосовавшие за Умеренных. Наиболее скептически к новой власти относятся сторонники Либералов.

В опросе Kantar Sifo приняли участие чуть более 1000 человек, обладающим правом голоса.