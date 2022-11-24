Стокгольм, 24 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Лишь каждый третий житель Швеции доволен правительством Ульфа Кристерссона. Об этом свидетельствует опрос социологов Kantar Sifo, пишет газета GP.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

Часть недовольства выражается в том, что избиратели хотели бы видеть другое правительство. Отчасти избиратели чувствуют себя разочарованными.

«Есть те, у кого ожидания были выше, но они не оправдались», — заявил изданию Тойво Шёрен, руководитель отдела мнений в компании Kantar Sifo.

Наиболее удовлетворенными признаются граждане, проголосовавшие за Умеренных. Наиболее скептически к новой власти относятся сторонники Либералов.

В опросе Kantar Sifo приняли участие чуть более 1000 человек, обладающим правом голоса.