Киевские каратели обстреляли Троицкое в ДНР из «Града»

Донецк, , 12:33 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Троицкое в Донецкой Народной Республике из «Града», сообщили 24 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:20 (совпадает с мск) — н. п. Заря — н. п. Троицкое: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:30 ВСУ обстреляли Озеряновку, выпустив восемь снарядов калибра 152 мм.