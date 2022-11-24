Финские ученые разрешили загадку вокруг смерти короля Швеции Карла XII

Стокгольм, , 12:34 — REGNUM В конце ноября 1718 года во время Великой северной войны или просто Северной войны, как она более известна в русской традиции, умер шведский король Карл XII. Кто на самом деле убил его, до сих пор оставалось загадкой, но благодаря финским ученым теперь обстоятельства смерти монарха прояснились, сообщает издание Yle.

Микаэль Даль. Карл XII. 1710

За 300 лет с тех пор, как Карл XII умер от выстрела в голову, существовали различные теории о том, как он умер. Враг расстрелял его или шведы, уставшие от его воинственного духа? Несмотря на то, что на «теле короля» было проведено три разных вскрытия, они так и не приблизились к тому, чья пуля убила его.

Теперь, исследователи из Университета Оулу в Финляндии пришли к выводу, что большинство доказательств указывает на то, что Карл XII был убит железными боеприпасами диаметром более 20 миллиметров. Таких боеприпасов тогда у шведов не было.

Таким образом, исследователями установлено, что Карл XII погиб от вражеской пули норвежцев при осаде крепости Фредриксхальд.