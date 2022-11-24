Минск, 24 ноября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Киевскому режиму необходимо остановиться, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он заявил, что ситуация на территории бывш. УССР полностью находится в руках Киева.

«Если они не хотят гибели, надо останавливаться. Надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение [подконтрольной Киеву части б. УССР]. Это не то, что [президент России Владимир] Путин говорил задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности [киевского режима]. Это будет уничтожение [подконтрольной Киеву части б. УССР]», — сказал Лукашенко журналистам.