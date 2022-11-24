Париж, 24 ноября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Операторы электросамокатов объявили о комплексе мер по лучшему регулированию использования самокатов в столице Франции, передает BFM TV.

Kristoffer Trolle Подростки на электросамокате

«Электросамокаты самообслуживания будут запрещены для несовершеннолетних в Париже через четыре дня», — объявили операторы самокатов Dott, Lime и Tier на пресс-конференции 24 ноября.

Ещё одно объявление: с этого понедельника, 28 ноября, парижские электросамокаты также будут оснащены номерными знаками.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду, 23 ноября, что «завтра не будет запрета» на корриду, и выступил по этому поводу за «примирение».

Читайте также: Макрон выступил против запрета на корриду