МВД РФ предлагает расширить применение дактилоскопии
В МВД РФ предложили использовать дактилоскопию на всех пунктах пропуска
Москва,
24 ноября 2022, 12:22 — REGNUM Процедура дактилоскопии должна проводиться на каждом пункте пропуска, считает начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
Процедура дактилоскопии
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
В ходе брифинга Казакова назвала проверку отпечатков пальцев важной процедурой.
«Конечно, в перспективе необходимо, чтобы это все было на пунктах пропуска. Мы над этим также совместно с ведомствами работаем», — сказала ГУ по вопросам миграции.
Она также проинформировала, что сейчас на территории России находится около 6 млн иностранцев, половина из которых — трудовые мигранты.
История вопроса
Миграция или в переводе с латинского "переселение" бывает внешней, то есть между государствами, и внутренней - в пределах одной страны. Гражданство, представляющее собой правовую связь гражданина и государства, с вытекающими из этого правами и обязанностями, удостоверяется разными способами. Введение паспортов для населения носит название паспортизации. Начало этому явлению было положено в XV веке для того, чтобы отделить от остальной части общества нищих и бродяг. В Советском Союзе единая паспортная система в ряде населённых пунктов была введена 27 декабря 1932 года.