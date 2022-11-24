В МВД РФ предложили использовать дактилоскопию на всех пунктах пропуска

Москва, , 12:22 — REGNUM Процедура дактилоскопии должна проводиться на каждом пункте пропуска, считает начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Процедура дактилоскопии Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В ходе брифинга Казакова назвала проверку отпечатков пальцев важной процедурой.

«Конечно, в перспективе необходимо, чтобы это все было на пунктах пропуска. Мы над этим также совместно с ведомствами работаем», — сказала ГУ по вопросам миграции.

Она также проинформировала, что сейчас на территории России находится около 6 млн иностранцев, половина из которых — трудовые мигранты.