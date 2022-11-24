Представители Южной Кореи и Кении обсудили торговое и инвестиционное сотрудничество

Сеул, , 12:27 — REGNUM Министр торговли Южной Кореи Ан Док Гын встретился 24 ноября с министром торговли и инвестиций Кении Мозесом Курия, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи стороны договорились создать платформу для расширения торговых и инвестиционных связей и сотрудничества в промышленной и энергетической сферах, а также подтвердили необходимость создания условий для заключения соглашения о свободной торговле.

Ан Док Гын попросил правительство Кении поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

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